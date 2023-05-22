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Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

AA

Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

BURDUR (AA) - Burdur'da Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 7 saniyede pişirilen coğrafi işaretli Gölhisar kavurması tanıtılarak katılımcılara ikram edildi.

Tarihi Baki Bey Konağı'nda düzenlenen program, Burdur Müzesi'nden mehter takımı yürüyüşle başladı.

Gölhisar ilçesine özgü coğrafi işaret tescil belgeli, 7 saniyede pişirilen Gölhisar kavurmasının tanıtıldığı etkinlikte keşkek dövüldü, düğülcük tatlısı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ın Türk Mutfağı Haftası ilan edildiğini, bu haftayla Türk mutfağının zenginliğinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasının amaçlandığını söyledi.

Türk mutfağının farklı kültür ve medeniyetlerle zenginleşerek bugünkü halini aldığını belirten Gürsoy, "Bakanlığımızın başlattığı bu projeyle Türk mutfağının kadim reçetelerini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.

Programda en büyük ilgiyi hızlı pişmesiyle ünlenen Gölhisar kavurması çekti.

Gölhisar kavurması, yağsız dana etinin yaprak şeklinde doğranmasının ardından yüksek ateşteki sacın içine hayvanın iç yağı konularak yapılıyor. Eriyen yağın içine atılan etler 7 saniyede pişiyor. Üzerine tuz dökülüp metal tabaklara alınan kavurma, yanında domates, soğan, biber ve koyun yoğurduyla servis ediliyor.

Programa katılan Burdur Valisi Ali Arslantaş ve protokol üyeleri, yöreye özgü lezzetleri Türk sanat müziği eşliğinde tattı.

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