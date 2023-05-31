Tefenni'de Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Tefenni ilçesinde Spor Toto Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaraylılar, kutlama yaptı.
Ankaragücü karşısında aldığı galibiyetin ardından Galatasaray'ın zaferi ilçede coşkuluyla karşılandı.
Tüm ülkede olduğu gibi Tefenni'de de sokaklara dökülen taraftarlar, yüzlerce araçlık konvoy oluşturdu. Meşaleyle adeta Tefenni'yi aydınlatan sarı kırmızılılar, ilçedeki tören alanında buluştu.
Kalabalık marşlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz de sosyal medyadan Galatasaray'ı ve taraftarlarını tebrik etti.