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Burdur'da selden etkilenen Gölhisar ilçesinde temizlik çalışması sürüyor

AA

Burdur'da selden etkilenen Gölhisar ilçesinde temizlik çalışması sürüyor

BURDUR (AA) - Burdur'da sağanağın neden olduğu selden etkilenen Gölhisar ilçesinde temizlik çalışması yapılıyor.

Su baskınından etkilenen evlerde ve iş yerlerinde Gölhisar Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri su çekme çalışmalarını sürdürdü.

Çeşme Mahallesi'nde ve Cumhuriyet Caddesi'nde yol temizleme ve onarım işleri yapılıyor.

Çalışmalara, Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Karamanlı, Altınyayla belediyeleriyle Fethiye Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

- "Su tahliyeleri bitmek üzere temizlik faaliyetine geçtik"

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren sahada vatandaşların yardımına koştuklarını, su tahliyelerini sağladıklarını söyledi.

Çalışmalara destek veren çevre belediyelere ve kamu kurumlarına teşekkür eden Sertbaş, "Devletimizin tüm imkanlarıyla Gölhisar'da sel felaketinin oluşturduğu hasarı gidermek için çalışmalarımız devam ediyor. Su tahliyeleri bitmek üzere. Temizlik faaliyetine geçtik. Dere yataklarında tıkanan yerleri açıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, selin geldiği dere yatağı, zarar gören mahalleler, yollar ve evler havadan görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Kibyra Antik Kenti üstündeki Böğrüdelik Yaylası'nda etkisini sürdüren sağanak, bir süre sonra ilçe merkezi yakınındaki Kavaklıdere'nin taşmasına neden olmuştu. İlçede 50'ye yakın ev ve 15 iş yerini su basmış, bazı ahırlardaki hayvanlar telef olmuş, evini su basan yaşlı bir kadını da belediye ekipleri kurtarmıştı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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