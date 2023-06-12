Burdur'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

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BURDUR (AA) - Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 20 U 9495 plakalı otomobil, Söğüt beldesi girişinde Hüseyin Karagöz'un kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Karagöz'ün cenazesi, Çavdır Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada hafif yaralanan otomobildeki 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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