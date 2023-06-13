Burdur'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

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BURDUR (AA) - Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Necati Ş. idaresindeki 07 NDB 99 plakalı İstanbul-Alanya seferini yapan yolcu otobüsü, Kuzköy mevkisine geldiğinde aracın motor kısmında yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek 38 yolcuyu tahliye etti. Kısa süre içinde alevler otobüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine Bucak ve Çeltikçi belediyeleri itfaiye ekipleri, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.



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