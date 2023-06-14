MEB AKUB, Salda Gölü'nde arama kurtarma eğitimi aldı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - Burdur'daki Salda Gölü'nde Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi'ne (MEB AKUB) tatbikatlı su altı ve su üstü arama kurtarma eğitimi verildi.

Beş günlük eğitim semineri için 81 ilden kentte gelen MEB AKUB gönüllüsü öğretmenler, Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan tatbikata katıldı.

Göle senaryo gereği bırakılan cansız mankenin dalgıçlar tarafından kurtarmasını izleyen öğretmenler, seminerlerde aldıkları eğitimlerle afet bölgelerinde arama-kurtarma ile boğulma vakalarına daha bilinçli ve eğitimli müdahale edebilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde de aktif görev alan MEB AKUB her geçen gün bünyesindeki eğitimli personel sayısını artırmaya çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Hizmetleri Koordinatörü Gökalp Akdoğan, gazetecilere, 2021'de Milli Eğitim Bakanlığı olarak 81 ilde 2'si İstanbul'da olmak üzere 83 MEB AKUB ekibi oluşturduklarını söyledi.

Ekiplerin 25 asil 5 yedek üyeden oluştuğunu belirten Akdoğan, ekiplerle her sene düzenli olarak tatbikat ve eğitimler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Akdoğan, 2022'de Aksaray'da eğitim ve tatbikat düzenlediklerini, bu yıl da Burdur'a geldiklerini dile getirerek, "81 ilden ekip liderlerinin katılımıyla Salda Gölü'nde tatbikat yaptık." dedi.

- "Sayımızı 10 bine ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor"

MEB AKUB sorumlusu Şube Müdürü Metin Tayarer de Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine 5000 kişiyle katıldıklarını dile getirerek, "Okullarımızda çıkartmış olduğumuz yemeklerle vatandaşlarımıza yemek ikramında bulunduk. Çadır kentler oluşturduk. Aynı zamanda çocuklarımızın psikolojik destek almalarını sağladık. Şu anda 2500 kişilik akredite edeceğimiz bir ekibimiz var. Sayımızı 10 bine ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

MEB AKUB Lider Yardımcısı Nurcan Kunt Erol da okullarda afet bilincini artırmaya yönelikte faaliyetlerde bulunduklarına değinerek, "Biz öğretmenler olarak çocuklarımıza bu bilinci kazandırmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü sadece bizim değil alttan yetişen öğrencilerimizin de afet bilincine sahip olması çok önemli." diye konuştu.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri ve Güvenliği İş Sağlığı Koordinatörü İlhami Dal da dağda arama kurtarma, gece kampı, yangın ve araçta sıkışma gibi durumlara müdahale eğitimlere katıldıklarını, Salda Gölü'nde de gece kampı yapacaklarını anlattı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.