Burdur'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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BURDUR (AA) - Burdur'un Çavdır ilçesinde, sürücüsü alkollü olduğu ileri sürülen ve refüje çarpan otomobildeki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

N.A. (22) idaresindeki 15 AAC 367 plakalı otomobil, Denizli- Antalya kara yolu Söğüt beldesi Çomaklıbel mevkisinde refüje çarptı.

Yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Fatih A. (47) ile Turan K. (55) Gölhisar Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatih A. ile Turan K'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Sürücü N.A'nın ise kaza raporunda alkollü olduğu belirtildi.





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