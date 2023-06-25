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Sagalassos ve Kibyra, bayramda ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaracak

AA

Sagalassos ve Kibyra, bayramda ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaracak

BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK/İBRAHİM ERBAY - Burdur'da ayağa kaldırılan ve antik dönemdeki kaynağının suyu verilen anıtsal çeşmeleriyle dünyadaki nadir antik kentlerden olan Sagalassos ve Kibyra antik kentleri, bayram tatilinde ziyaretçilerine tarihte yolculuk yapma imkanı sunuyor.

"Aşkların ve imparatorların şehri" Sagalassos ile "Gladyatörler şehri" olarak bilinen Kibyra Antik Kenti, sahip oldukları eşsiz ve devasa büyüklükteki Roma döneminin nitelikli mimari eserleriyle bayram tatilinde alternatif rota arayanların adresi olacak.

2010'da Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde ayağa kaldırılan 1800 yıllık Antoninler Çeşmesi'nin ardından Gölhisar ilçesindeki Kibyra'da 2016'da bulunan 2 bin yıllık anıtsal çeşme de restorasyon çalışmasının ardından kaynak suyla buluşturuldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, Kovid-19 salgınından önceki yıl yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği iki antik kent, su sesinin huzur veren dinlendirici ortamında, etkileyici Roma yapılarının arasında gezinti yapanları zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Sagalassos'taki agoraya çıkan ziyaretçiler, suyu içildiğinde aşık olunduğuna inanılan ve "Aşıklar Çeşmesi" olarak da bilinen Antoninler Çeşmesi'ni, etrafındaki onursal sütunları, tiyatroyu, kütüphaneyi ve zafer takını gezebilecek.

Kibyra'ya gelenler de kentin 3. terasında bulunan 168'i orijinal, 192 mimari bloktan oluşan iki havuzuna su dolan anıtsal çeşmenin etrafında dolaşıp, yapım tekniği açısından eşsiz medusa mozaikli odeonu görüp, Türkiye'de antik döneme ilişkin en uzun gladyatör frizlerinin çıkarıldığı stadyumda dinlenebilecek.

- "Su sesinin içinde huzur bulacaklarına inanıyoruz"

Burdur Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, AA muhabirine, Sagalassos'taki 400 blokla ayağa kaldırılan Antoninler Çeşmesi'nin 13 yıldır muazzam ilgi gördüğünü söyledi.

Bu yaz da Kibyra'daki yuvarlak planlı anıtsal çeşmenin Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın öncülüğünde restorasyonun tamamlanarak ayağa kaldırıldığını belirten Gürsoy, "Bu çeşmeler Türkiye'de iki tane ve ikisi de Burdur'da. Biz ziyaretçileri bayram tatilinde ve bayramdan sonra sezon boyunca antik kentlerimize bekliyoruz. Tüm tedbirlerimizi aldık, gayet nezih bir ortamda su sesinin içinde huzur bulacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

- "Son yıllarda ekoturizm de gelişti"

Gürsoy, Burdur'da son yıllarda ekoturizmin de geliştiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Lavanta bahçelerinden tutun da Salda Gölü ve antik kentlerimize kadar çok güzel bir rotamız var. Ziyaretçiler aynı zamanda bu rotaları bizim "Go Burdur" ve "Gezsen Burdur" sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirler. Ziyaretçilerimizi çok güzel bir ortam, huzurlu bir şehir bekliyor."

Kibyra'daki çeşme için yakında görkemli resmi bir açılış töreni de düzenleyeceklerini dile getiren Gürsoy, aynı zamanda Burdur'u daha fazla tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslararası büyük etkinlikler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

- "Çeşmeyi görmeye insanlar, neredeyse koşa koşa geliyor"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi ve Kibyra kazı heyeti üyesi Dr. Düzgün Tarkan da Kibyra'nın kazıların başladığını 2006'dan itibaren bilinmeye başladığını aktardı.

Kibyra'nın medusa ve diğer mozaikleriyle de ünlü bir kent olduğuna işaret eden Tarkan, şunları kaydetti:

"Önemli anıtsal kamu yapılarına sahip. Çeşmesi de Sagalassos'tan sonra antik dönem kaynağından su akan ikinci çeşme oldu. Yapısı bakımından da Antoninler çeşmesinden farklı, buradaki yuvarlak planlı. Antoninler düz planlı. Bir diğer önemli özelliği de suyun havuzdan havuza akması. Çeşmeyi görmeye insanlar, neredeyse koşa koşa geliyor. Tanındıkça merak eden çok insan oluyor. Çeşme faaliyete geçtiğinden beri yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bayramda da ziyaretçilerimizi bekliyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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