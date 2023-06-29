Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bayramda AVM'ler açık mı kapalı mı?

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Uğur Ali Dinçtürk'ün kullandığı 03 NA 789 plakalı otomobil, Yazla Mahallesi'ndeki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi kavşağında refüjü aşıp karşı şeride geçerek Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki 42 CPT 49 plakalı otomobile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücülerden Dinçtürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 6 kişi ise Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 yaralının Isparta'ya sevk edildiği öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.