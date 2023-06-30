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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salda Gölü'nde bayram tatili hareketliliği

AA

Salda Gölü'nde bayram tatili hareketliliği

BURDUR (AA) - Burdur'da turkuaz rengi ve beyaz kumsalı dolayısıyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelenen Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Uzun bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olan Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, hareketlilik yaşanıyor.

Gölün beyaz adalar bölgesine gelen ziyaretçiler, araçlarını otoparka bırakıp elektrikli küçük tekerlekli araçlarla ziyaret edilebilecek noktaya taşınıyor.

Buradan seyir terasına ulaşan ziyaretçiler, gölün turkuaz rengi suyunun ve beyaz kumsalının en güzel gözlendiği alandan göz alıcı manzarayı izliyor.

Terastaki ziyaretçi anı defterine izlenimlerini yazan tatilciler, beyaz kumsalın başlangıcına yerleştirilen "salda" yazılarının önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Aşırı yoğunluk oluşmayacak şekilde izin verilen plaj bölgesine geçen tatilciler, Salda'yı yakından görme ve serin suyuna girme fırsatı elde ediyor.

Bursa'dan gelen tatilcilerden Feyza Otok, Salda Gölü'nü çok merak ettiğini söyledi.

Gölün ve çevresinin korumasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Otok, çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

İstanbul'dan gelen tatilcilerden Ayşe Duru Batmaz ise Salda Gölü'nün çok etkileyici bir yer olduğunu dile getirerek, "Çok hoşumuza gitti, ailecek geldik. Bence gezilmesi gereken yerlerden biri." dedi.

Cihan Çelikkol da harika manzarayla karşılaştığını anlatarak "Suyun rengini Van Gölü'ne benzetim. Buradaki bembeyaz kumsal harika." diye konuştu.

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