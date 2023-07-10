Burdur'da Togg'u görünce gelin arabasından inen çift, aracın önünde oynadı

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde düğün konvoylarını durduran yeni evli çift, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un önünde oynadı.

İlçede araçlarıyla düğün konvoyuyla tur atan Vedat ve Sude Aykut çiftçi, yolda Burdur Valiliğine tahsis edilen makam aracı Togg'la karşılaştı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u görünce heyecanlanan yeni evli çift, gelin arabasından inerek Togg'un önünde davul zurna ile karşılıklı göbek attı.

Gelin ve damada Karamanlı Kaymakamı Emirhan Arıkan ve Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu ve yakınları da eşlik etti.

Daha sonra Togg'a binen çift hatıra fotoğrafı çektirdi.