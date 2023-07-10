Burdur'da bir kişi, kız kardeşi ile arkadaşını bıçakla yaraladı
BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız kardeşi ile arkadaşını bıçakla yaraladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Güler Ö. (30) ve ağabeyi Hüsamettin B. (36) arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüsamettin B, çantasından çıkardığı bıçakla kardeşi Güler Ö'yü karnından, onları ayırmaya çalışan kardeşinin arkadaşı Ufuk G'yi (31) de bacağından bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Güler Ö. ile Ufuk G. Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güler Ö'nün ameliyata alındığı öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Hüsamettin B'yi gözaltına alındı.