Burdur'da kız kardeşi ile arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde tartıştığı kız kardeşi ile arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Kız kardeşi Güler Ö. (30) ile arkadaşı Ufuk G'yi (31) bıçakla yaralayan şüpheli Hüsamettin B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gölhisar Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ayrıca Gölhisar'dan Burdur Devlet Hastanesine sevk edilen Güler Ö'nün de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan tarafların tartıştığı ve kavga ettikleri anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda dün Hüsemattin B, tartıştığı kız kardeşi Güler Ö. ile arkadaşı Ufuk G'yi (31) bıçakla yaralamıştı.