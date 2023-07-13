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        Burdur'da saman yüklü traktörde çıkan yangında ekili tarla zarar gördü

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        Giriş: 13.07.2023 - 16:22
        Burdur'da saman yüklü traktörde çıkan yangında ekili tarla zarar gördü

        BURDUR (AA) - Burdur’un Karamanlı ilçesinde saman yüklü traktörün römorkunda çıkan yangın, tahıl ekili tarlaya sıçradı.

        Muhittin Canlı idaresindeki 15 KB 176 plakalı traktörün saman yüklü römorku, Kılavuzlar köyü yakınında alev aldı.

        Yangını fark eden Canlı, yol kenarında durup itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Kısa sürede römork ve traktörü saran alevler, yol kenarındaki ekili tarlaya sıçradı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve köylülerin tarlayı başka bir traktörle sürmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü

        Ancak traktör ve römorku, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda yapılan incelemede, yaklaşık 30 dönüm ekili tarlanın zarar gördüğü belirlendi.

        Yangının, saman balyasına temas eden elektrik tellerinden çıktığı tahmin ediliyor.

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