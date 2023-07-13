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        Burdur'da yaklaşık 30 dönüm tahıl ekili alan yandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 21:03
        Burdur'da yaklaşık 30 dönüm tahıl ekili alan yandı

        BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaklaşık 30 dönüm tahıl ekili alan yandı.

        İlçeye bağlı Toytepesi mevkisinde başlayan ve elektrik trafosundan çıktığı belirlenen yangın, tahıl ekili tarlaya sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Karamanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için belediyeden yapılan anonsla çiftçilerden yardım istendi.

        Bunun üzerine kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm tahıl ekili alanda hasar oluştu.

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