Burdur'da sondaj çalışmasında toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti
BURDUR (AA) - Gölhisar ilçesinde sondaj çalışması sırasında toprak altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Fidanlık mevkisinde hayrat çeşme yaptırmak için sondaj çalışması yapan Hüseyin Özyalçın'ın (52) üzerine toprak kaydı.
Yaklaşık 3 metrelik çukurda toprak altında kalan Özyalçın'ı yanındakiler kurtarmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Gölhisar Belediyesi arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Toprak altından çıkarılan Özyalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.