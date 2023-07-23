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        Futbol: Hazırlık maçı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 21:26
        Futbol: Hazırlık maçı

        BURDUR (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Burdur'daki hazırlık maçında Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Markhiya'yı 3-1 yendi.

        Yeni sezon hazırlıklarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren turuncu-lacivertli takım, kampın son gününde Al Markhiya ile karşı karşıya geldi.

        İstiklal Stadyumu'nda yapılan karşılaşmada RAMS Başakşehir'in gollerini Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Krzysztof Piatek kaydetti. Al Markhiya'nın golünü ise Naoufal Bannis kaydetti.

        - Emre Belözoğlu: "Hedefimiz net bir şekilde Avrupa kupalarında oynamak"

        Maçın ardından RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da Burdur'da hazırlandıklarını anımsatarak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kamp merkezinde kamp yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Tesisin yeterli olduğunu, üniversite rektörlüğü ve öğretim üyelerinin kendilerine iyi imkanlar sağladığına değinen Belözoğlu, şöyle konuştu:

        "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Biliyorsunuz ülkemizde 40-45 dereceleri bulan sıcaklıklar var. Burada özellikle akşam ve sabah saatlerinde 20-25 derecelik havalarda iyi antrenmanlar yaptık. Takımımızı lige en iyi şartlarda hazırlamaya çalışıyoruz. Bu sene de hedefimiz net bir şekilde Avrupa kupalarında oynamak, kupalara katılmak için mücadele etmek, 4 büyük takıma yine meydan okumak. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Aramıza katılacak, aramızdan ayrılacak arkadaşlarımız olacak. Bir kez daha bize gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Burdur'a, burada çalışan herkese teşekkür ederim."

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