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        Burdur'daki Karanlıkdere Kanyonu'na bırakılan yaban keçileri yavruladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:33
        Burdur'daki Karanlıkdere Kanyonu'na bırakılan yaban keçileri yavruladı

        BURDUR (AA) - Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğünce doğadan yakalanarak Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na salınan 20 yaban keçisinin ürediği tespit edildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ocak ve Şubat 2022'de Antalya'nın Akseki ilçesi Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan yakalanan 8 erkek, 12 dişi yaban keçisinin Burdur'un Altınyayla ilçesinde doğa bırakıldığı belirtildi.

        Doğal alandan yakalanarak başka bir doğal alana bırakılan yaban keçilerinin yeni yaşam alanlarında ürediğine, foto kapanlarda yavru yaban keçilerinin tespit edildiğine dikkat çekilen paylaşımda, "İki dişi yaban keçisiyle dolaşan ikiz yavru yaban keçisi görüntüleri alanda yapılan çalışmanın sonuçlarının başarılı olduğunu gösterdi." ifadelerine yer verildi.

        Paylaşımda, yaban keçilerinin alana bırakılma ve yavru görüntüleri de paylaşıldı.

        6. Bölge Müdürlüğünce yaban keçileri GPS verici tasmalarla ve foto kapanlarla takip edilerek popülasyonunun durumu belirlenip tehdit unsurlarına karşı önlem alınıyor.

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