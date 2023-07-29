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        Burdur'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 20:25
        Burdur'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

        BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Ulucami Mahallesi'ndeki bir eve hayvan satın almaya giden babası İzzet Sancar'ın yanında bulunan 7 yaşındaki Süleyman Sancar, etrafta gezinmeye başladı.

        Bir süre sonra çocuğunun yanında olmadığını fak eden baba İzzet Sancar, çocuğunu aramasına rağmen bulamadı.

        Çocuğunun sulama kanalına düştüğünden şüphelenen Sancar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, Gölhisar Belediyesi arama kurtarma ekibi ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

        Sulama kanalının etrafından arama yapan ekipler, çocuğun cesedini olay yerine 2 kilometre uzaklıktaki kanalda buldu.

        Kanaldan çıkarılan Sancar'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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