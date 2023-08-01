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        Burdur'da caminin kubbesinde mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:42
        Burdur'da caminin kubbesinde mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı

        BURDUR( AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde caminin kubbesinde mahsur kalan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Çamköy köyünde caminin kubbesindeki yuvasında ayağına takılan ipten dolayı uçmayan leyleği fark eden vatandaşlar, durumu Gölhisar Belediyesine bildirdi.

        İhbar üzerine köye giden itfaiye ekibi, yangın merdiveniyle leyleğe ulaştı. Leyleğin ayağına dolanan ipi çözen itfaiye eri, hayvanı yuvasının yanına bıraktı.

        Leyleği kurtaran ekipler ve vatandaşlar sevinç yaşadı.

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