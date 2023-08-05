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        Burdur'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 01:24
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        Burdur'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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        BURDUR (AA) - Burdur'un Altınyayla ilçesindeki müstakil ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gülpınar Mahallesi'ndeki İbrahim Eryavuz'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Altınyayla, Gölhisar, Çavdır belediyeleri ile Altınyayla ve Gölhisar orman işletme müdürlükleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ahşap evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahiplerinin yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

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