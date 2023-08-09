İYİ Parti'li Buğra Kavuncu, Burdur ve Isparta'da konuştu:

BURDUR/ISPARTA (AA) - İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin, "Bir işbirliği olur mu olmaz mı, bunu tabii ki teşkilatlarımızla konuşuyoruz ama bir gerçek var o da şu, biz şu an itibarıyla 81 ilde, 973'e yakın ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı yapıyoruz." dedi.

Kavuncu, Burdur'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Genel seçimlerde milletin kendilerine muhalefet görevi verdiğini dile getiren Kavuncu, yerel seçimlere odaklandıklarını belirtti.

Tüm il teşkilatlarında yerel seçimlerle ilgili hazırlıkları en iyi şekilde yapacaklarını aktaran Kavuncu, şunları söyledi:

"Genel Merkezimizin yapacağı değerlendirme, alacağı karar önemlidir. Bir işbirliği olur mu olmaz mı, bunu tabii ki teşkilatlarımızla konuşuyoruz ama bir gerçek var o da şu, biz şu an itibarıyla 81 ilde, 973'e yakın ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı yapıyoruz. O il ve ilçedeki yerel problemlerle, özellikle belediyecilik anlamında halkımızın beklentileriyle ilgili çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Partimizi en iyi şekilde temsil edecek adayların tespiti noktasında da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

Kavuncu, Genel Başkan Meral Akşener'in 26 Ağustos'da Afyonkarahisar'da yapılacak etkinlikte önemli açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

- Isparta

Burdur'dan sonra Isparta'ya geçen Kavuncu, Isparta Kültür Merkezi'nde partililerle buluştu.

Partisinin yurt genelindeki teşkilatlarıyla seçimlere ilişkin istişarelerde bulunduklarını dile getiren Kavuncu, "İYİ Parti'nin varlığını seçmen çok önemsemektedir. Arzu ettiğimiz netice, evet yok ama almış olduğumuz oy oranının bize verdiği çok net bir mesaj var. İYİ Parti'nin varlığını seçmen önemsiyor ve yolumuza devam etmemizi ama ciddi şekilde de bir değerlendirmede bulunmamızı istiyor." diye konuştu.

Kavuncu, partisinin 2024 yerel seçimleriyle ilgili yoğun şekilde çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi.