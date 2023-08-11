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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Burdur'da Şehir Buluşması programında konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 20:39
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Burdur'da Şehir Buluşması programında konuştu:
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        BURDUR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Genç, büyüyen, gelişen güçlü Türkiye için gençlere ihtiyacımız var. Tabii bizim bakanlığımız için önemli konulardan biri de bağımlılıkla mücadele. Uyuşturucuyla, internet bağımlılığıyla, kötü alışkanlıklarla mücadelede sporu önemli bir etken olarak kullanmak istiyoruz." dedi.

        Bakan Bak, Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı Şehir Buluşmaları programında, spor yatırımlarını değerlendirmek, talepleri yerinde dinlemek için kente geldiğini söyledi.

        Sivil toplum kuruluşlarının da taleplerini dinlemek istediğini belirten Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) kapsamlı spor yatırımları yaptıklarını ifade etti.

        Burdur'u bir spor şehrine dönüştürmek için yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Bak, Burdur'daki yurt kapasitesini 10 bine yaklaştırdıklarını, ilave yatırımlarla bunu 12-13 binlere çıkaracaklarını, öğrenciler için yatırımlar yaptıklarını anlattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün bakanlara, yetkililere "Sahada olacaksınız. Vatandaşın içinde olacaksınız." şeklinde talimat verdiğini anımsatan Osman Aşkın Bak, "Bu talimat çerçevesinde bakanlarımız illeri ziyaret ediyor. Deprem bölgesinde zaten bütün bakanlarımız değişik günlerde yer alıyor. Önceliğimiz tabii ki kabine olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önceliği deprem bölgesinde yaraları süratle sarmak." ifadelerini kullandı.

        Bakan Bak, 31 Mart 2024'te yerel seçimler olduğuna değinerek yerel seçimler için yine AK Parti olarak sahaya indiklerini, teşkilat üyeleriyle sahayı dolaşarak talepleri yerine getirdiklerini aktardı.

        - "Bağımlılıkla mücadelemiz devam edecek"

        Yerel seçimi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başarılı bir şekilde yürütmek istediklerine işaret eden Bak, şöyle konuştu:

        "Burdur'da da yeniden belediyeyi kazanmak istiyoruz. Gücümüzü arttırmak istiyoruz. Türkiye çapında AK Parti, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi için çalışmaya başladı. Tabii Türkiye Yüzyılı önemli bir süreç. Genç, büyüyen, gelişen güçlü Türkiye için gençlere ihtiyacımız var. Bizim bakanlığımız için önemli konulardan biri de bağımlılıkla mücadele. Uyuşturucuyla, internet bağımlılığıyla, kötü alışkanlıklarla mücadelede sporu önemli bir etken olarak kullanmak istiyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklara gitmesini engellemek için onlara gençlik merkezlerimizle, spor kulüplerimizle, oradaki aktivitelerimizle doğru yönü, doğru alanı sağlıyoruz. Dolayısıyla bağımlılıkla mücadelemiz devam edecek. Kredi Yurtlar Kurumu olarak da yatak kapasitemizi arttırıyoruz. Gençlerimizin daha rahat ortamlarda üniversite eğitimlerini sağlamaları için çaba harcıyoruz. Yurt yatırımlarımız, kapasite ilaveleri devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, bu yüzyılda büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin adımlarını tüm dünyaya hissettirmek istiyor."

        - "Aman spordan ayrılmayın"

        Bakan Bak, toplantının ardından Burdur Gençlik Merkezi'ne geçerek Genç Sporcularla ve Başarılı Antrenörlerle Buluşma programına katıldı.

        Gençlere spora nasıl başladığını ve antrenörlük yıllarını anlatan Bakan Bak, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu ülkenin spor yatırımlarıyla müthiş tesisler kazandığını anlattı.

        Türkiye'de 10 binin üzerinde tesis olduğuna dikkati çeken Bakan Bak, şunları kaydetti:

        "Spor salonlarımız, yüzme havuzlarımız var. İşte böyle gençlik merkezlerimiz fonksiyonlu, okullarımızda spor salonlarımız var. Sporda başarılı bir gençlik geliyor. Hepiniz takip ediyorsunuz. Voleybolcularımız Milletler Kupası'nda şampiyon oldu. Bayan milli takımımız, erkek milli takımımız şampiyon oldu. Kürekçilerimiz şampiyon oldu. Haltercilerimiz hepsi madalyaları toplamaya başladı. Bu zamana kadar, 2023 yılında 8 bin 900 madalyaya ulaştık. İnşallah hedefimiz daha fazla madalya kazanmak. Mutlaka sizin içinizden de şampiyonlar çıkacak, bu ülkenin bayrağını dalgalandıracak. Buradaki ailelere de bir şey söylemek istiyorum. Spordan ayrılmayın, çocuklarınızı kolundan tutup spor salonlarına getirin, havuza getirin, onların sporla meşgul olmasını sağlayın. Özellikle bir de paralimpikte başarılarımız var. Engelli sporcularımızın spora katılımları var. Devletimizin desteği var. Sporu seven, gençleri seven bir Cumhurbaşkanımız var. Mustafa Kemal Atatürk de 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyoruz. Güçlü bir Türkiye geliyor. Sporda da güçlü bir Türkiye geliyor. Biz tohumları ektik. Statları, tesisleri yaptık. Avrupa'nın en genç statlarına sahibiz. Spor bizi kötü alışkanlıklardan, yani bağımlılıktan, uyuşturucudan, içkiden uzak tutuyor. Sağlıklı bir vücuda sahip olmamızı sağlıyor. O yüzden aman spordan ayrılmayın. Ben her gün yürüyorum. Fırsat buldukça futbol oynuyorum."

        Gençlik merkezinde sporcularla hatıra fotoğrafları çektiren Bakan Bak, gençlerin müzik dinletisini dinleyerek söylenen şarkılara eşlik etti. Voleybol oynayan ve cimnastik gösterisi sergileyen gençleri izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yüzme havuzunu gezdi.

        Buradan Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Bakan Bak, esnafın taleplerini dinleyerek bazı vatandaşlarla sohbet etti, bir dönercide sohbet ettiği çocuklara tavuk döner, ayran ısmarladı.

        Bakan Bak, esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

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