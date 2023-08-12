Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ali K. idaresindeki 34 EMY 176 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu, Seydiköy yakınında bariyerleri kırarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki H.K, V.Ö. ve S.Ö. itfaiye kurtarma ekibince otomobilden çıkarıldı.
Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.