Burdur Valisi Türker Öksüz, görevine başladı

BURDUR (AA) - Valiler kararnamesiyle Kars Valiliği'nden Burdur'a atanan Türker Öksüz, görevine başladı.

Valilik bahçesinde şehir protokolünce çiçekle karşılanan Vali Öksüz, burada yaptığı açıklamada, Burdur'a hizmetkar olmaya geldiğini söyledi.

Görevini haktan, adaletten yana, objektif olma duygusuyla yapacağını belirten Öksüz, her yeni bir başlangıcın kendi içinde yeni bir heyecan barındırdığını dile getirdi.

Türkiye'nin iddialı bir ülke olduğunu ifade eden öksüz, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı hedefi, bir iddianın tarifidir. Öyleyse bu ülkenin şehirleri de iddialı olmak zorundadır. Elbette, Burdur da iddialı bir şehirdir. Tarihinde, kültüründe, medeniyetinde bunun altyapısı fazlasıyla var. Bize düşen, onu bir cevher gibi parlatmak, açığa çıkarmak, ışıltısını dünyaya yaymaktır. Burdur ilimiz, pek çok değeri bünyesinde toplamış olan kadim bir kültüre sahip, eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra kendine has özellikleriyle Teke Yöresi'nin huzur şehri olarak anılan önemli bir ilimizdir. Burdur’da görev yapacak olmanın gurur, mutluluk ve heyecanını yaşadığımı ifade etmek istiyorum."

Vali Öksüz, konuşmaların ardından Muharip Gaziler Cemiyeti, esnafı ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi.