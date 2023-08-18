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        CHP Karamanlı İlçe Kongresi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 22:13
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        CHP Karamanlı İlçe Kongresi yapıldı
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        BURDUR (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karamanlı İlçe Başkanlığı Genel Kurulu yapıldı.

        CHP Karamanlı İlçe Başkanlığı'nda 38’incisi gerçekleştirilen genel kurula CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP İl Başkanı Şengül Sevim, İl Genel Meclisi Üyesi Celal Saygın, belediye meclisi üyeleri, il ve ilçe teşkilatı yönetimi ve partililer katıldı.

        Divan Başkanlığını Milletvekili Akbulut'un yaptığı genel kurulda faaliyet raporu ve kati bütçe görüşüldü.

        Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Mehmet Yasa, parti yönetimini gençleştirdiklerini belirterek, yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimde olduğu gibi başarı elde ederek belediye seçimini kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

        Partililerin yaptığı konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Seçime tek listeyle giren Mehmet Yasa, yeniden başkanlığa seçildi.

        Yönetim kurulu Tanju Saygın, Altan Kanal, Ali Özçoban, Emsal Tekeli Bayır, İlkay Avcı, Abdurrahman Kancı, Medine Bülbül, Adnan Çelik, Bekir Kanlı ve Hasan Özer’den oluştu.

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