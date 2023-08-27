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        Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:27 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:27
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        Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre, Yıldıray S'nin kullandığı 43 ACV 172 plakalı otomobil ile Hilmi S. idaresindeki 07 AVK 599 plakalı otomobil Karapınar köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan İsmail Altaş ve İsmail E. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Altaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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