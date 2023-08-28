Burdur'da arazözle 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde, yangına müdahaleye giden arazöz ile iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde, yangına müdahaleye giden arazöz ile iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsa D'nin kullandığı 15 PF 630 plakalı arazöz ile Gökhan Zengin idaresindeki 32 LZ 106 plakalı otomobil ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DLT 921 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Zengin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan otomobil ve arazözdeki 6 kişi ise ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Meltem Zengin'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.