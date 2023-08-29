"Gladyatörler şehri" Kibyra, gün doğumunda dron ile görüntülendi
BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti, gün doğumunda güzel bir görüntü oluşturdu.
Türkiye'de antik döneme ilişkin en uzun gladyatör frizlerinin çıkarıldığı, Roma İmparatorluğu döneminde gladyatör dövüşleriyle ünlü antik kent, gün doğumunda dron ile görüntülendi.
Kentteki devasa büyüklükteki Roma döneminin nitelikli mimari eserleri, renkli mermerlerden oluşan Medusa mozaiği ve 2 bin yıllık anıtsal çeşme, güneşin doğuşuyla görsel şölen sundu.