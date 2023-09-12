Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da direğe çarpan kamyonetteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Burdur'un Tefenni ilçesinde kamyonetin direğe çarpması sonucu bir kişi öldü, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:05 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da direğe çarpan kamyonetteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yabancı uyruklu Rahid El Hudur (22) idaresindeki 06 DCP 801 plakalı kamyonet, Çavdır-Tefenni kara yolu Korkuteli Kavşağı'nda yol kenarındaki trafik levhası asılı direğe çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Hudur ve yanındaki yabancı uyruklu Ümran Hamduş (35), sağlık ekibince Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı Hamduş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Orman deposunda hortum çıktı!
        Orman deposunda hortum çıktı!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi

        Benzer Haberler

        Burdurlu müzik öğretmeni kuraklığa dikkati çekmek için rap şarkı yaptı
        Burdurlu müzik öğretmeni kuraklığa dikkati çekmek için rap şarkı yaptı
        Burdur Gölü kenarına yine moloz döküldü
        Burdur Gölü kenarına yine moloz döküldü
        40 yıl önce bıraktığı fakülteyi bitirip, 63 yaşında avukat oldu
        40 yıl önce bıraktığı fakülteyi bitirip, 63 yaşında avukat oldu
        4 kızılgeyik, Salda Gölü yakınlarında doğaya salındı
        4 kızılgeyik, Salda Gölü yakınlarında doğaya salındı
        Karanlıkdere'deki gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Karanlıkdere'deki gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        "Gladyatörler şehri" Kibyra, gün doğumunda dron ile görüntülendi
        "Gladyatörler şehri" Kibyra, gün doğumunda dron ile görüntülendi