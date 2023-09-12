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        Burdur'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesindeki kavgada bir zanlı 3 kişiyi silahla, 1 kişiyi de döverek yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 23:46 Güncelleme: 12.09.2023 - 23:55
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        Burdur'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Aralarında husumet olan Ö.A. ve çorbacı Turan Ş. barışmak için Turan Ş'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki iş yerinde bir araya geldi.

        Turan Ş'nin yakınlarının da bulunduğu çorbacıda taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Olayda Turan Ş'yi döverek yaralayan Ö.A'nın tabancayla ateş açtığı Turan Ş'nin eşi Zeynep Ş, oğlu Osman Ş. ile akrabası Mustafa Ş. de yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralılardan Osman Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, kaçan saldırgan Ö.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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