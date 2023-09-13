Burdur'da 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir iş yerinde çıkan kavgada işletme sahibini darbeden ve 3 kişiyi de silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Ö.A. Gölhisar Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Öte yandan silahla yaralanan ve hastanede tedavileri süren 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dün aralarında husumet olan Ö.A. ve çorbacı Turan Ş. barışmak için Turan Ş'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki iş yerinde bir araya gelmişti. Turan Ş'nin yakınlarının da bulunduğu çorbacıda taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Olayda Turan Ş'yi döverek yaralayan Ö.A'nın tabancayla ateş açtığı Turan Ş'nin eşi Zeynep Ş, oğlu Osman Ş. ile akrabası Mustafa Ş. yaralanmış, polis, kaçan saldırgan Ö.A'yı yakalamak için çalışma başlatmıştı.