Burdur'da otomobilin traktörle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Hazal Şahin yönetimindeki 06 DV 8284 plakalı otomobil, Burdur - Karamanlı kara yolunda Ömer Altuğ'un kullandığı 15 KD 713 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, traktör sürücü Ömer Altuğ (89) ile otomobildeki Ece Kerimoğlu, Nazan Olgun Şahan ve Emel Pilten yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karamanlı Devlet Hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Burdur Devlet Hastanesine sevk edilen traktör sürücü Altuğ'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.