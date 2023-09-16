Antalya ve Burdur'da gençler çevre temizliği yaptı "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında Antalya ve Burdur'da temizlik kıyı ve çevre temizliği yapıldı.

"Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında Antalya ve Burdur'da temizlik kıyı ve çevre temizliği yapıldı.

Antalya'da Akdeniz Otizm ve Spor Kulübü Derneği ve Muratpaşa Gençlik Merkezi gönüllüleri Kepez Kent Ormanı'nda bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikteki otizmli gençler, çevre temizliği yaptı.

Otizmli gençler, temizliğin ardından özel eğitim öğretmenleri eşliğinde spor ve yüz boyama etkinlikleriyle vakit geçirdi.

- Burdur

Burdur'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, göl kıyısındaki Halk Plajı mevkiinde buluşan bir grup genç, "Benim çöpüm değil ama benim dünyam" sloganıyla çevre temizliği yaparak çöp topladı.

Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından olan ve Ramsar Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi'yle koruma altında bulunan Burdur Gölü çevresinde 26 torba çöp toplayan gençler, göl kıyısında fotoğraf çektirdi, "Atıksız bir dünya mümkün" pankartı açtı.