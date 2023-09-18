Burdur'da otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Cengiz A. (59) idaresindeki 07 CZU 15 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Ağlasun Kavşağı'nda aynı istikametteki Mehmet Özkü (69) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, elektrikli bisiklet sürücüsü Özkü'nün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Özkü'nün cenazesi, incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.