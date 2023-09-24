Burdur'da traktörün altında kalan kadın öldü
Burdur'un Tefenni ilçesinde traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Burdur'un Tefenni ilçesinde traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Türkay D. ve 65 yaşındaki eşi Suna D, pikapla Ece köyü Karabedel mevkisindeki bahçelerine çalışmaya gitti.
Bahçede 32 PR 121 plakalı traktörün altında kalan kadın, hayatını kaybetti.
Suna D'nin cenazesi, Tefenni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emniyete götürülen Türkay D'nin, aküsü biten pikaba takviye yaptıkları sırada eşinin hareket eden traktörün altında kaldığını, sürüklenen traktörü durduğunu söylediği öğrenildi.