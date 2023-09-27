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        Burdur'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:37
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        Burdur'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Sude Aslan yönetimindeki 54 AER 079 plakalı otomobil, Çavdır-Tefenni kara yolu Antalya Kavşağı'nda Ali Altınok yönetimindeki 15 TA 855 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Tefenni Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Aslan, Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

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