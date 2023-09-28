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        Burdur'da yaşlı kadın yangın çıkan bahçesinde ölü bulundu

        Burdur'un Bucak ilçesinde 81 yaşındaki kadın yangın çıkan bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:58
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        Burdur'da yaşlı kadın yangın çıkan bahçesinde ölü bulundu
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        Burdur'un Bucak ilçesinde 81 yaşındaki kadın yangın çıkan bahçesinde ölü bulundu.

        Kocaaliler Beldesi Cami Mahallesi'nde oturan Durkadın Balcı'yı yakınları otları yanmış bahçede hareketsiz buldu.

        İhbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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