CHP Burdur İl Başkanlığına Kadir Koç seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur İl Kongresi'nde İl Başkanlığına Kadir Koç seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur İl Kongresi'nde İl Başkanlığına Kadir Koç seçildi.
Burdur Belediyesi Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen CHP Burdur 38. Olağan İl Kongresi'nin divan başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer yaptı.
İl Başkanlığına aday olan Kadir Koç ve Hakan Açar'ın konuşmaların ardından 254 delege oy kullandı.
Oy verme işleminden sonra açılan sandıklardan 126 oy alan Kadir Koç CHP Burdur İl Başkanı oldu. Diğer aday Hakan Açar ise 119 oy aldı. Seçimde, 9 oy da geçersiz sayıldı.
Kongreye, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve partililer katıldı.