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        İYİ Parti Burdur teşkilatında 15 üye istifa etti

        İYİ Parti Burdur İl ve Merkez İlçe Başkanlığında aralarında il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri de bulunan 15 kişi partilerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 22:05 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:05
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        İYİ Parti Burdur teşkilatında 15 üye istifa etti
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        İYİ Parti Burdur İl ve Merkez İlçe Başkanlığında aralarında il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri de bulunan 15 kişi partilerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

        İstifa eden üyelerin yaptığı ortak yazılı açıklamaya göre, istifa eden üyelerin İYİ Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar yılmadan yorulmadan çalıştıkları vurgulandı.

        Milletvekili genel seçiminde İl Başkanı Namık Kemal Özkan'ın ve yönetim kurulunun sahaya inmediği iddia edilen açıklamada, "Partimiz girdiğimiz seçimde kentte 20 bin 830 oy alarak maalesef sonuncu parti olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

        Partiden istifaların hat safhaya çıktığı öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İstifaları durdurmak yerine seyredilerek adeta partimiz ve il teşkilatımız bitirilme noktasına getirilmiştir. Basında yoklar, sosyal medyada yoklar ve en acısı da sahada yoklar. Bunun yanında en aktif birim merkez ilçe başkanlığı olması gerekirken esamesi okunmamakta. Partimize verdiğiniz zarara ortak olmayacağımızı belirterek çok sevdiğimiz partimizden ve tüm görevlerimizden istifa ediyoruz."

        İstifa eden üyeler, rahatsızlık duydukları konuları İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'ya da ilettiklerini ancak cevap alamadıklarını kaydetti.

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