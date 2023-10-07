Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını çıktı

        Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:57 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Ballık köyündeki Karanlıkdere Kanyonu'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        Araçla ulaşılamayan kanyondaki yangına, 12 hava aracı ve yer ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Aynı bölgede 2 Ekim'de başlayan orman yangını 4 Ekim'de kontrol altına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        O bina boşaltılıyor! Eşyalar taşınıyor
        O bina boşaltılıyor! Eşyalar taşınıyor
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!
        Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        U17 Kız Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 6-2 yendi
        U17 Kız Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 6-2 yendi
        İYİ Parti Burdur teşkilatında 15 üye istifa etti
        İYİ Parti Burdur teşkilatında 15 üye istifa etti
        UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
        UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
        Burdur'da avda arkadaşını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı
        Burdur'da avda arkadaşını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı
        Burdur'da okul bahçeleri geleneksel çocuk oyunlarıyla donatıldı
        Burdur'da okul bahçeleri geleneksel çocuk oyunlarıyla donatıldı
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alınd...
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alınd...