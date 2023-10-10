Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra 7 Ekim'de yeniden alevlenen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:20 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra 7 Ekim'de yeniden alevlenen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Alınan bilgiye göre, Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu bölgede yangın kanyonun derinliklerinde sürüyor.

        Bugün kısmen kontrol altına alınan yangına yer ekiplerinin yanı sıra gerektiğinde havadan da müdahale ediliyor.

        Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede gece gündüz çalışma yürüterek yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor.

        Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Maltepe'de 9 milyon liralık gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Maltepe'de 9 milyon liralık gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına havadan müdahale başla...
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına havadan müdahale başla...
        Burdur'da samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
        Burdur'da samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
        Salda Gölü çevresindeki ormanlık alanlara 3 kızıl geyik daha bırakıldı
        Salda Gölü çevresindeki ormanlık alanlara 3 kızıl geyik daha bırakıldı
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor
        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahal...
        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahal...
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını çıktı
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını çıktı