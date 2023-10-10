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        Burdur'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 19:12 Güncelleme: 10.10.2023 - 19:18
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        Burdur'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, O.Y'nin kullandığı 35 ANC 952 plakalı otomobil, Armutlu Küçük Sanayi Sitesi yanında aynı yönde seyreden Hüseyin Özkır (44) yönetimindeki 15 HV 107 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Özkır, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

        Otomobil sürücü O.Y, polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, otomobilin aynı istikamette seyreden motosiklete çarpması yer aldı.

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