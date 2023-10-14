Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da kaza yapan otomobilden inen kişi başka aracın çarpması sonucu öldü

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçtan inen kişi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 00:46 Güncelleme: 14.10.2023 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da kaza yapan otomobilden inen kişi başka aracın çarpması sonucu öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçtan inen kişi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Halil Erkaya idaresindeki 15 TA 875 plakalı otomobil, Sorkun köyü kavşağında Emre Özeren'in kullandığı 20 KN 938 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazadan sonra 20 KN 938 plakalı otomobilde bulunan Ömer Aktaş (34) araçtan indi. Bu sırada yoldan geçen, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir araç Aktaş'a çarparak kaza yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada hafif yaralanan ve Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Erkaya ile Özeren'in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, Aktaş'a çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!
        Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları

        Benzer Haberler

        Burdur'da bıçaklanan genç ağır yaralandı
        Burdur'da bıçaklanan genç ağır yaralandı
        Burdur'da ahır ve samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
        Burdur'da ahır ve samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
        Burdur'da inşaattan düşen işçi öldü
        Burdur'da inşaattan düşen işçi öldü
        U17 Kız Milli Takımı, A Ligi'ne yükseldi
        U17 Kız Milli Takımı, A Ligi'ne yükseldi
        Burdur'da kız çocuklarına ilham veren buluşma düzenlendi
        Burdur'da kız çocuklarına ilham veren buluşma düzenlendi
        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı