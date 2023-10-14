Burdur'da bıçaklanan genç ağır yaralandı
Burdur'da gürültü nedeniyle tartıştığı çocuk tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı.
Burdur'da gürültü nedeniyle tartıştığı çocuk tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Çatağıl köyünde yaşayan 16 yaşındaki A.G, sokakta motosikletle egzoz gürültüsü yaptığını iddia ettiği 19 yaşındaki Ö.A ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, bıçakla Ö.A'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Jandarma ekibince gözaltına alınan A.G. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.