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        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Tefenni Belediyesini ziyaret etti

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Burdur'un Tefenni ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 22:22 Güncelleme: 21.10.2023 - 22:35
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        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Tefenni Belediyesini ziyaret etti
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Burdur'un Tefenni ilçesine ziyarette bulundu.

        Denizli'deki programının ardından Tefenni'ye gelen Töre'yi Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve beraberindeki protokol üyeleri karşıladı.

        Alagöz'le ve Kuzey Kıbrıs'ta 21 yıl görev yapan emekli din görevlisi arkadaşı Halil Şakır'la bir süre sohbet eden Töre daha sonra ilçeden ayrıldı.

        Ziyarette MHP Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay da bulundu.

        Belediye Başkanı Alagöz, yaptığı yazılı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Alagöz, Tefenni Belediyesinin KKTC'deki bir belediyeyle "kardeş" olmasını değerlendirdiklerini aktararak "Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran KKTC Meclis Başkanı sayın Zorlu Töre Beyefendi'ye şahsım, belediyem ve ilçe halkım adına şükranlarımı arz ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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