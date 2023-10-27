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        Burdur'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:52
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        Burdur'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Fahrettin Güngör, idaresindeki 32 ADK 756 plakalı Gölhisar Orman İşletme Şefliğine ait hafif ticari araç, Denizli-Fethiye kavşağında Murat Ayaz'ın kullandığı 15 AAG 359 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada hafif yaralanan Güngör, 112 Acil Sağlık ekibince Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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