Burdur'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Giriş: 27.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:52
Burdur'un Karamanlı ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Fahrettin Güngör, idaresindeki 32 ADK 756 plakalı Gölhisar Orman İşletme Şefliğine ait hafif ticari araç, Denizli-Fethiye kavşağında Murat Ayaz'ın kullandığı 15 AAG 359 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan Güngör, 112 Acil Sağlık ekibince Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.