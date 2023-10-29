Karamanlı'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kutlamalar, fener alayı yürüyüşüyle başladı. Karamanlı Kaymakamı Özlem Doğan, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, protokol mensupları, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Karamanlı Belediyesi tesislerinde, Karamanlı Halk Eğitim Merkezi korosu tarafından, Cumhuriyet Konseri verildi.
Atatürk Anıtı önündeki törende çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Karamanlı İlçe Stadyumu'nda devam eden kutlama programında konuşan Kaymakam Doğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelesinin kahramanlarını ve şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını söyledi.
Doğan, "Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk Milleti'nin azim ve karalığıyla vücut bulmuş büyük bir eserdir." dedi.
Şiirlerin, kompozisyonların okunduğu ve şarkıların söylendiği program, halk oyunları, mehteran gösterilerinin ardından geçiş töreniyle sona erdi.