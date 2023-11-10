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        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü, sürücü ağır yaralandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:36
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        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü, sürücü ağır yaralandı
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Mustafa K. idaresindeki 15 DA 918 plakalı otomobil, Yusufça Beldesi İshak köyü yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobildeki Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencisi İrem Nur Kum'un (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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