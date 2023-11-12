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        Burdur'da 2 römork ve 12 ton saman yandı

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, 2 traktör römorku ve yaklaşık 12 ton saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 22:44 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:48
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        Burdur'da 2 römork ve 12 ton saman yandı
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        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, 2 traktör römorku ve yaklaşık 12 ton saman balyası yandı.

        Tekke köyünde H.U'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye Çeltikçi Belediyesi İtfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürülen alevler, yaklaşık 12 ton saman balyası ve 2 traktör römorkunun yanmasına neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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