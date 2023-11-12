Burdur'da 2 römork ve 12 ton saman yandı
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, 2 traktör römorku ve yaklaşık 12 ton saman balyası yandı.
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, 2 traktör römorku ve yaklaşık 12 ton saman balyası yandı.
Tekke köyünde H.U'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye Çeltikçi Belediyesi İtfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürülen alevler, yaklaşık 12 ton saman balyası ve 2 traktör römorkunun yanmasına neden oldu.
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